Офіцери привласнили солдатські гроші за розмінування

Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону виявила факт привласнення офіцерами військової частини грошей, виділених на виплати солдатам строкової служби, які проводили розмінування території під Новобогданівкою, де в 2004-2006 рр. відбувалися масштабні пожежі, які супроводжувалися вибухами і розльотом боєприпасів.

Як повідомив УНІАН військовий прокурор Дніпропетровського військового гарнізону Роман РЕЗНИЧЕНКО, «встановлено, що старші офіцери груп, які здійснювали під Новобогданівкою роботи з розмінування боєприпасів, за допомогою внесення недостовірних даних у відомості викрали і привласнили 130 тисяч гривень, які призначалися на виплати за роботи з розмінування їх підлеглим – солдатам строкової служби».

За словами прокурора, дії офіцерів кваліфіковані, як скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.410 і ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (заволодіння за попередньою змовою військовослужбовцями – посадовцями майном шляхом зловживання службовим становищем; службова фальсифікація).

Як повідомляв УНІАН, 6 травня 2004 року на артилерійських складах військової частини А-2985 Міноборони України, де зберігалося до 4,5 тисяч умовних вагонів боєприпасів, сталася пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів. У результаті вибухів боєприпаси розліталися в радіусі 10-40 кілометрів.

Пізніше новобогданівські склади детонували ще кілька разів в 2005 і 2006 роках.