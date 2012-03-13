Україна передала індійським ВПС п'ять літаків

П'ять військово-транспортних літаків Ан-32 індійських ВПС передано замовнику після ремонту і модернізації на держпідприємстві «Завод 410-й цивільної авіації» (м. Київ).

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії передачі літаків, яка відбулася на ДП «Завод 410-й цивільної авіації», гендиректор заводу Сергій ПОДРЕЗА відзначив, що це вже третя партія із 5 літаків Ан-32, яку передано ВПС Індії після модернізації.

С.ПОДРЕЗА також зазначив, що українська сторона повністю витримує терміни виконання контракту з модернізації індійських Ан-32. "Сьогодні відлетить третя партія, а четверта партія з п'яти літаків вже на заводі, прибуття п'ятої партії планується після 21 квітня цього року", - сказав гендиректор заводу.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2009 року Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт» і Міністерство оборони Індії домовилися про модернізацію і ремонт 105 літаків Ан-32, що належать ВПС Індії ; головним виконавцем робіт є ДП «Антонов».

Відповідно до домовленості, перші 40 літаків будуть модернізовано в Україні, а решта 65 – на авіазаводі індійських ВПС BRD-1 в Канпурі (Північна Індія). Термін реалізації контракту 5 років, а його загальна вартість - близько 450 млн. дол. Перші 10 модернізованих літаків відбули до Індії в 2011 році: перша партія в травні, друга - у вересні.