Проти ремонтників музею Шевченка порушили кримінальну справу

Канівська міжрайонна прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб одного із канівських акціонерних товариств, що виконувало ремонт музею Шевченка в грудні 2009 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Валерія БАРБАША, слідство встановило, що службові особи акціонерного товариства протягом року, виконуючи гідроізоляційні роботи в будівлі музею Шевченка у Каневі, фінансування яких здійснювалось за рахунок державного бюджету, порушили вимоги проектно-кошторисної документації. Вони використали не передбачені проектом матеріали та неналежно виконали визначені у проектній документації роботи, що призвело до тяжких наслідків у вигляді пошкодження приміщень будівлі музею, а також матеріальних збитків у розмірі 1 млн. 964 тис. грн.

Канівська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.