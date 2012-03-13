Керівники колонії нагріли руки на 2 мільйони

У Луганській області викриті керівники однієї з колоній, які розтратили шляхом зловживання службовим становищем 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що протягом 2010 року посадові особи виправного закладу уклали ряд угод з комерційними структурами на постачання в колонію товарно-матеріальних цінностей. Розрахунки за одержаний товар керівництво режимного закладу здійснювало продукцією, що виготовлялася в колонії.

Під час перевірки фінансово-господарської діяльності державного закладу виявлено, що фактично у виправну колонію товари від комерційних структур не надходили, а їх оприбутковування здійснювалося шляхом внесення до облікових документів помилкових відомостей. Окрім цього, за даними податкових органів, одна з фірм, на адресу якої відпущено товарів на суму понад 100 тис. грн., має ознаки фіктивності, а директор цієї структури перебуває під вартою за збут наркотичних засобів у складі організованої злочинної групи. «Директори» ще двох аналогічних фірм фактично не мали відношення до функціонування підприємств.

Встановлено, що всі фінансові документи, які були підставою для оприбутковування товарно-матеріальних цінностей від комерційних структур, були сфальсифіковані.

Слідчими УСБУ в Луганській області за фактом розтрати посадовцями держустанови товарно-матеріальних цінностей шляхом зловживання службовим становищем порушено кримінальну справу згідно з ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.