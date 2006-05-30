На Волині чоловік з ревнощів убив дружину, а сам повісився поряд

Мертве подружжя напередодні вихідних – 26 травня - виявив лісник, який обходив свою територію, повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Волинській області.

Тіло 43-річної жінки, прикидане соломою, виявили на гужовій підводі. На тілі жінки були гострі проникаючі рани шиї та грудей. Правоохоронці припускають, що злочин скоїв її 46-річний чоловік. Ймовірно, кажуть оперативники, закатувавши свою дружину, чоловік возив її тіло на підводі тривалий час і, вибравши віддалене від села місце у лісі, залишив її там, а сам неподалік повісився.

Начальник Любешівського райвідділу міліції Сергій ХВЕСИК розповів, що подружжя спільно проживало більше 20 років, проте ініціатором сварок був чоловік, який постійно ревнував свою дружину. А тому однією з попередніх версій причин вбивства міліціонери називають надмірні ревнощі, зазначили у ЦГЗ.

Чоловік та жінка поїхали обробляти свою земельну ділянку, після чого односельці їх не бачили два дні. Як свідчать односельці, він неодноразово погрожував вбити дружину, а самому повіситися.