Аграрний міністр боїться «стрімкої» весни
Мінагропрод побоюється недосіву ячменю через різке потепління
Міністерство аграрної політики і продовольства України побоюється, що аграрії можуть недосіяти заплановані площі під ячменем через стрімке потеплення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.
«Нас лякає на сьогодні те, що якщо буде стрімка весна, ми не зможемо посіяти той обсяг ячменю, який ми прогнозуємо, і бачимо, що по структурі нам потрібно, і ми бачимо по зовнішніх ринках, що попит на цю культуру буде», - сказав міністр.
Він зазначив, що початок проведення весняно-польових робіт затримується через погодні умови. Міністерство розраховує, що південні регіони України розпочнуть весняну кампанію в 20-х числах березня.
За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, аграрії готові до польових робіт і мають необхідні обсяги добрив, пального і насіння.