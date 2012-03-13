Аграрний міністр боїться «стрімкої» весни

Міністерство аграрної політики і продовольства України побоюється, що аграрії можуть недосіяти заплановані площі під ячменем через стрімке потеплення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Нас лякає на сьогодні те, що якщо буде стрімка весна, ми не зможемо посіяти той обсяг ячменю, який ми прогнозуємо, і бачимо, що по структурі нам потрібно, і ми бачимо по зовнішніх ринках, що попит на цю культуру буде», - сказав міністр.

Він зазначив, що початок проведення весняно-польових робіт затримується через погодні умови. Міністерство розраховує, що південні регіони України розпочнуть весняну кампанію в 20-х числах березня.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, аграрії готові до польових робіт і мають необхідні обсяги добрив, пального і насіння.