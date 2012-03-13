В Одесі ватажок керував бандою під носом міліції

Співробітниками УБОЗ УМВС України в Одеській області і облпрокуратури знешкоджено озброєну банду, члени якої займалися викраданням людей і вимаганням.

Про це повідомили сьогодні УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області, зазначивши, що ватажок банди керував підручними з Одеського СІЗО.

Зокрема, досудовим слідством встановлено, що «в липні 2011 року один із затриманих, перебуваючи в Одеському слідчому ізоляторі, створив в місті озброєну банду, до складу якої ввійшли раніше засуджені особи, що раніше утримувалися разом з ним у СІЗО».

Так, зокрема, члени злочинної групи підпалили автомобіль, що належить працівнику СІЗО, з метою помститися останньому у зв`язку з виконанням ним своїх службових обов`язків, а також викрали людину, яку утримували в одному з приватних будинків Одеси, прикувавши до батареї як заручника. Його жорстоко били, а від родичів вимагали викуп за звільнення, погрожуючи вбити заручника у разі невиконання вимог.

У ході слідства також викриті і притягнуті до відповідальності посадовці СІЗО, через халатність яких ватажок банди за допомогою стільникового зв`язку міг тривалий час керувати діями своїх поплічників, перебуваючи під вартою.

Чотирьом членам злочинної групи прокуратурою пред`явлені звинувачення, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.127, ч.3 ст.146, ч.2 ст.147, ч .4 ст.189, ст.257, ч.1 ст.263, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 347 Кримінального кодексу України – за викрадання людей, вимагання викупу за заручників, катування, навмисне знищення майна співробітників правоохоронних органів.