З Одеси екстрадовано німецького наркоторговця

Громадянина Німеччини, затриманого в грудні минулого року одеськими правоохоронцями, передано владі цієї країни.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прокуратурі Одеської області.

Затриманий в Одесі німецький громадянин, згідно із запитом прокуратури округу Нюрнберг-Фюрст (Баварія), звинувачується в скоєнні злочинів, пов'язаних із незаконним оборотом наркотичних засобів. Зокрема, вихідцеві з однієї з країн СНД інкримінується створення організованої групи з метою ввезення на територію Німеччини протягом 2010-2011 років наркотиків у особливо великих розмірах (понад 5,2 кг героїну, а також партій кокаїну та марихуани). До цього злочинець керував іншою групою, в складі якої скоїв пограбування фінансової установи й був засуджений до шести років позбавлення волі.

За даними правоохоронних органів ФРН, наркоділки купували наркотики в Нідерландах і ввозили до Баварії. Транспортування останньої партії проходило «під ковпаком» у поліції ФРН, співробітники якої вилучили у перевізників при затриманні 5,2 кг героїну. Проте керівнику наркогрупи вдалося втекти. Як з'ясувалося пізніше, він переховувався в Одеській області, де й був затриманий.

Після набуття чинності рішення про екстрадицію, Українське бюро Інтерполу та співробітники МВС, а також Державної пенітенціарної служби України забезпечили передачу затриманого конвою правоохоронних органів ФРН.