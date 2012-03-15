УНП вважає, що Московський патріархат провокує конфлікт

Рівненська облорганізація Української Народної партії вважає, що керівництво місцевої єпархії УПЦ Московського патріархату провокує міжконфесійний конфлікт на Рівненщині, збираючи підписи за «повернення» цій церкві Почаївської Лаври та Свято-Воскресенського собору в обласному центрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві обласної організації УНП.

Зокрема, партійці наголошують, що укладачі тексту, під яким збираються підписи, вводять в оману своїх прихожан, оскільки «Почаївська Лавра заснована не пізніше як у 1527 році, а Московська патріархія виникла у 1686 році, і на той час жодним чином не могла бути «законним власником» у Почаєві».

У заяві також говориться, що намагання повернути Свято-Воскресенський собор у Рівному, верхня частина якого нині належить УПЦ Київського патріархату, а також приміщення колишнього єпархіального управління (нині тут розміщена канцелярія Рівненської єпархії УПЦ КП та духовна семінарія) є прямим порушенням ст.24 і ст.35 Конституції України, де, зокрема, говориться, що «жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова».

Автори заяви також стверджують, що «Українська Православна Церква Київського Патріархату є офіційно зареєстрованою та має рівні права з УПЦ МП, а називати ту чи іншу конфесію «розкольниками», провокуючи переділ церковних споруд, можуть лише безвідповідальні особи або вороги Української держави, що мають на меті розпалювання міжконфесійної ворожнечі, що заборонено ст.37 Конституції України».

«Наразі юридичний відділ облорганізації УНП підготував звернення до органів державної влади, правоохоронних органів, прокуратури Рівненської області та управління Служби Безпеки України, аби ті припинили провокаційний збір підписів у храмах УПЦ МП і не допустили вигідного іншим державам міжконфесійного конфлікту в Рівному», - говориться у заяві обласної організації УНП.