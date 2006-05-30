Настя Овчар знову вилетіла на лікування до США

Сьогодні шестирічна Настя ОВЧАР вилетіла рейсом Київ – Нью-Йорк для подальшого лікування у США.

Безкоштовний переліт бізнес-класом Насті та її мамі, Ользі ОВЧАР, надала авіакомпанія «АероСвіт – Українські авіалінії», повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

За оцінками медиків, вже пройдено найскладніший етап у лікуванні дівчинки, її шкіряний покрив відновлений. Проте для повного одужання Настя потребує подальшого багаторічного реабілітаційного лікування. Після прибуття до США вона пройде декілька реконструктивних операцій в американській клініці "Шрайнерс".

Як повідомлялося, в березні 2005 року Н.ОВЧАР одержала опіки 80% шкіри, рятуючи з вогню свою дворічну сестру. Вона проходила стаціонарне лікування в опіковому центрі Бостона, де дівчинці зробили кілька операцій з пересадки шкіри. До України разом з мамою повернулася у вересні минулого року.