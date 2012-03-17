До п'ятниці бензин не подорожчає, принаймні офіційно

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості на засіданні у п'ятницю, 16 березня, рекомендувала нафтотрейдерам дотримуватися нинішнього цінового коридору на бензин і дизельне пальне.

Про це УНІАН повідомив секретаріат експертно-аналітичної групи Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що наступне засідання експертно-аналітичної групи планується провести 23 березня.

Як повідомляв УНІАН, експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості на засіданні 29 лютого тимчасово підвищила (на першу декаду березня) верхню межу цінового коридору на бензин і дизельне пальне на 10 коп/літр.

Зміна цінового коридору була викликана зростанням цін на нафту на світових ринках, а також сезонним зростанням попиту на нафтопродукти на початку весни.