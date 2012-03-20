Експерти: діти, які потрапили за ґрати, вже не усвідомлюють, як жити інакше

Практика позбавлення волі дітей, які вчинили злочин, призводить до ще більшої криміналізації суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час міжнародного громадського форуму «Творимо безпечну громаду разом» висловив президент Українського центру порозуміння Роман КОВАЛЬ.

«Діти, які потрапляють за грати, отримують покарання, у першу чергу, вчаться тому, що наступного разу треба бути більш обережними, не потрапляти у поле зору правової системи» - сказав Р.КОВАЛЬ і додав, що ці діти, переважно, вже не усвідомлюють, як жити інакше.

Р.КОВАЛЬ нагадав про дію в Україні практики з попередження правопорушень серед дітей і молоді, а також систему некаральних (відновних) методів реагування на правопорушення, які дозволяють виховувати відповідальне ставлення дітей та молоді до своїх вчинків, зрозуміти їхні наслідки для себе та оточення.

У свою чергу, голова Комітету ООН з прав дитини, екс-суддя ювенального суду, директор Міжнародного інституту з прав дитини Жан ЗЕРМАТТЕН (Швейцарія) зауважив, що ЗМІ у своїй кримінальній хроніці часто деформують або перебільшують реальну ситуацію щодо дитячої злочинності. «Це не має бути перебільшеним і не треба це демонізувати», - наголосив він.

На переконання Ж.ЗЕРМАТТЕНА, позбавлення волі юних злочинців має бути лише крайнім заходом і застосовуватися лише у випадках надзвичайно важких правопорушень.

Ж.ЗЕРМАТТЕН наголосив, що підліток не може бути позбавлений свободи незаконним шляхом. «Часто діти позбавляються волі не за правопорушення, а просто за свою поведінку, яка є складною, можливо, антисоціальною», - сказав він.

Водночас, Ж.ЗЕРМАТТЕН позитивно оцінив українську практику роботи з попередження правопорушень, скоюваних дітьми та молоддю.