У Херсоні горять дніпровські плавні

У плавнях уздовж Дніпра навпроти східної частини Херсона горить очерет.

Як передає кореспондент УНІАН, з боку Херсона видно численні осередки займання. Вогонь по очерету поступово рухається уздовж берега.

У оперативно-координаційному центрі Територіального управління МНС в Херсонській області повідомили, що пожежа в очеретяних масивах уздовж Дніпра виникла орієнтовно після 15:00 суботи.

Бійці МНС на катері з мотопомпою чергують в районі займання. Також в МНС зазначили, що завдяки роботі цього пожежного розрахунку вдалося ліквідувати загрозу займання будинків в дачних кооперативах «Міськкомунгосп-1» (врятовано масив з 45 дачних будиночків) і в кооперативі «Чайка-1» (6 будиночків).

Також, за словами чергового теруправління МНС, в районі займання чергував пожежний мотобот Херсонського морського торгового порту «Відважний», але вогонь до Дніпра не вийшов, а зайти глибше в крайки плавнів мотобот через високе осідання не зміг.

Причина займання поки не встановлена, але працівники облуправління МНС наголошують на дуже частих пожежах навесні в дніпровських плавнях.

Як правило, ці займання пов'язують з бажанням браконьєрів в період нересту щуки відкрити місця її тертя для вилову. Також шляхом підпалу очеретів мисливці виганяють на відкритий простір диких кабанів, які переховуються в очеретах, а дачники палять очерет для відкриття доступу до води і використання його попелу в якості добрива для городу.

Враховуючи той факт недофінансування лісгоспів, охорона лісових угідь, зокрема на територіях уздовж Дніпра, нечисленна і малоефективна.

Востаннє сильні пожежі в прибережних чагарниках очерету біля Херсона фіксувалися на початку квітня 2009 року і в березні минулого. У 2009-му від палаючого очерету постраждали до десятка дачних будиночків в дачних кооперативах, розташованих у плавнях. У 2009 році погасити очерети вдалося за допомогою спеціального протипожежного буксира «Відважний», який був наданий управлінню МНС Херсонським морським портом.