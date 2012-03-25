На Миколаївщині майже половина сіл «темні»

У Миколаївській області залишаються без зовнішнього освітлення 42% сіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола КРУГЛОВ повідомив під час останньої сесії Миколаївської обласної ради.

Зокрема, за словами губернатора, забезпечити освітлення у нічний час вдалося у 519 населених пунктах із 904, тобто у 58% сіл.

Він зазначив, що в Миколаївській області діє обласна цільова соціальна програма відновлення зовнішнього освітлення сільських населених пунктів, яка ухвалювалася ще попереднім скликанням депутатів обласної ради у 2007 році, а потім була продовжена на 2010-2011 роки.

Загальна сума, направлена на освітлення сіл у 2007-2011 роках з бюджетів усіх рівнів, становить у цілому 11 млн. 154 тис. За рахунок усіх виділених коштів у селах було встановлено 125 тис. ліхтарів.

У 2011 році кошти для цієї мети не виділялися. Термін дії обласної цільової соціальної програми продовжено на 2012 рік.