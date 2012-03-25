У Донецьку кожній четвертій дитині немає місця у дитсадку

У Донецьку на кожні 100 місць у дитячих садках припадає 132 вихованці.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики Донецької області.

У повідомленні зазначається, що проблема влаштування дитини до дитячого садку існує у таких містах області, як Жданівка і Слов'янськ – по 123 дитини на 100 місць, Авдіївка, Краматорськ, Сніжне – по 125, Горлівка – 126, Артемівськ, Шахтарськ – по 127, Красноармійськ – 132, Харцизьк – 136 дітей на кожні 100 місць.

У цілому по області чисельність дітей перевищує число місць у 743 установах, що становить 65% від загального числа, їх відвідують 106,9 тис. дітей, або 81% від усіх вихованців.

Статистики констатували, що на початок 2012 року в Донецькій області налічувалося, як і рік тому, 1 тис. 144 дошкільні установи. Чисельність їх вихованців упродовж 2011 року збільшилася на 6,3 тис., або на 5,1%, і становила 131,4 тис. Це найвищий показник за останні півтора десятиліття (мінімальним він був на кінець 2003 року – 103,3 тис. дітей).

Чисельність дітей, які відвідують дошкільні установи, почала зростати з 2004 року, що пов'язано із щорічним підвищенням народжуваності у 2002-2008 роках. Відновлення цієї тенденції в 2011 році дозволяє очікувати на подальше збільшення контингенту дітей дошкільного віку. Водночас, починаючи з 2006 року, чисельність вихованців дошкільних установ області перевищує число місць, яке на початок нинішнього року становило 115,2 тис.

За останні роки співвідношення числа місць і кількості дітей, які відвідують дошкільні установи, погіршало. Якщо на кінець 2009 року у середньому по області на 100 місць припадало 107 дітей, то в 2010 році – 111, а на кінець 2011 року – 114 дітей на кожні 100 місць. При цьому в селах у середньому на 100 місць зараз припадає 77 дітей, а у міській місцевості – 118, зазначається у повідомленні.