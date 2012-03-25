У шахті знайшли тіла двох гірників
22:36, 25 березня 2012Суспільство
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23 березня на горизонті 300 метрів стався обвал, під який потрапили 2 людей
На Донеччині знайденіпідзаваламиі піднятінаповерхнютіла двохгірників,повідомляєпрес-службаМНС.
23 березня в20.00біляс.ВеселеШахтарськогорайонуДонецькоїобласті(ТОВ«ШахтаТорезШанс2») нагоризонті300метрівставсяобвал,під якийпотрапили2людей.Дляпроведенняпошуково-рятувальнихробітнашахтувиїхалидва відділеннядержавноївоєнізованоїгірничорятувальноїслужбиі відділенняреанімаційно-протишоковоїгрупи.
Сьогодні буливиявленітілапотерпілихбезознакжиття, післячогопіднятінаповерхню.
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