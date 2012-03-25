Миколаївська область буде чистою від отрути

У Миколаївській області очищено від отрутохімікатів 12 районів із 19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола КРУГЛОВ під час останньої сесії Миколаївської обласної ради.

М.КРУГЛОВ повідомив, що в Миколаївській області зберігалося 594 тонни прострочених хімікатів, «які не знали, куди дівати». Після того, як було ухвалено рішення про вивезення хімікатів з території області, від них у 2011 році було очищено 12 районів. Із 7 районів залишилося вивезти 181 тонну отрутохімікатів, у яких давно закінчився термін придатності.

Хімікати, що залишилися, вже інвентаризовані, оголошено тендер на їх вивезення.

«Я гарантую, що практично до першого півріччя Миколаївська область буде чистою від усіх пестицидів», - запевнив М.КРУГЛОВ.