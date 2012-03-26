У Рівному запроваджено карантинні заходи

У Рівному, Кузнецовську, Дубні та у Костопільському районі Рівненщини введено карантинні заходи у зв’язку з різким поширенням захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами завідувача відділом обласної санітарно-епідеміологічної станції Анатолія РЕЗНІКОВА, хоча протягом тижня в області захворіло на грип дещо менше, ніж попереднього тижня, однак рівень захворювань залишається високим.

Карантинні заходи передбачають низку обмежень, зокрема, відвідувань хворих у медичних закладах, масковий режим у закладах торгівлі та громадського харчування, а також обмеження масових заходів.

Загалом по області епідпорогу не досягнуто. Фахівці прогнозують, що захворювання на грип поступово йтиме на спад.