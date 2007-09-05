У луцькому храмі одночасно замироточили 5 ікон

У луцькому храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці одночасно замироточили 5 ікон, серед яких і старовинні, і сучасні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник прес-служби управління Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, протоієрей Віталій СОБКО.

За його словами, миро видно неозброєним оком. Здебільшого воно з`являється безпосередньо на зображенні. Це прозора масляниста речовина, схожа на білок.

Як зазначив В.СОБКО, першими явище мироточення на іконах помітили парафіяни. Протягом двох тижнів священик спостерігав за образами, аби з’ясувати, чи це справжнє диво. Потім настоятель храму отець Микола САВЧУК поніс образи до єпископа Луцького і Волинського Михаїла, і той дозволив відразу ж виставити ікони для поклоніння.

Миро від образів настоятель церкви збиратиме і роздаватиме вірянам. Вважається, що воно священне і допомагає зцілитися тим, хто вірить у його чудодійну силу.

Церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці – лише рік. Храм цей тимчасовий і збитий з фанери. Миряни диво пояснюють як заклик якомога швидше відновити на цьому місці храм Богородиці, який стояв тут у ХVІ столітті.