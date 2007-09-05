НУ-НС візьме в облогу Мінтранс та МНС

Завтра о 9-й годині ранку блок «Наша Україна - Народна Самооборона» розпочинає безстрокове пікетування Міністерства транспорту та зв’язку України (пр. Перемоги 14) і Міністерства з питань надзвичайних ситуацій (вул. О. Гончара, 55).

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, пікетування проводиться на підтримку рішення Ради національної безпеки та оборони про відсторонення від виконання обов’язків міністрів Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та Нестора ШУФРИЧА і з вимогою до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА негайно виконати рішення РНБО та звільнити зазначених осіб із займаних посад.