В УНІАН говоритимуть про перехід до контрактної армії в Україні (трансляція на 5 каналі)

6 вересня о 12-30 в УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Прискорений перехід до контрактної армії в Україні: реально та вкрай необхідно”. Ініціатор - Громадська організація „Братство моряків України”. Учасники: контр-адмірал Михайло Костров (Начальник штабу ВМС України); генерал-лейтенант Дмитро Уманець (заступник головного інспектора МО України); генерал-майор Валерій Пацюк (заступник начальника ГУ по боротьбі з корупцією СБУ) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.