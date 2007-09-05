В УНІАН говоритимуть про перехід до контрактної армії в Україні (трансляція на 5 каналі)

16:49, 05 вересня 2007
Суспільство
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6 вересня о 12-30 в УНІАН  з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Прискорений перехід до контрактної армії в Україні: реально та вкрай необхідно”. Ініціатор -  Громадська організація „Братство моряків України”. Учасники: контр-адмірал Михайло Костров (Начальник штабу ВМС України); генерал-лейтенант Дмитро Уманець (заступник головного інспектора МО України); генерал-майор Валерій Пацюк (заступник начальника ГУ по боротьбі з корупцією СБУ) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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