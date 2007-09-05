Тимошенко: пропонуємо відмінити всі податки

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні необхідно скасувати податок на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час перебування на Вінниччині.

"Експерти Європейського Союзу довели, що цей податок є корумпованим в усіх країнах, де він стягується, і є достатньо складним для обліку", - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що країни ЄС поступово планують відмовитися від ПДВ. "І мені б хотілося, щоб Україна стала першою серед цих країн", - заявила лідер БЮТ.

За її словами, БЮТ планує запропонувати новому парламенту відмінити ПДВ вже у перші дні його роботи. "Ми також плануємо запропонувати відмінити всі існуючі податки на діяльність підприємств, замінивши їх єдиним податком з обороту", - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, оптимальним розміром єдиного податку з обороту є ставка у розмірі 9% від загального обороту підприємства. "Наші економісти підрахували, що введення такого податку замість всіх існуючих дозволить вдвічі знизити податковий тягар на підприємства, при цьому загальних обсяг надходжень до бюджету зросте на 27-29%, і це не враховуючи виведення з тіні існуючого бізнесу", - додала вона.

Лідера БЮТ переконана, що такі нововведення дозволять також істотно збільшити середній розмір зарплати в країні та покращити добробут громадян. "Тільки за рахунок зняття подвійного тягаря у вигляді існуючих податків на фонд оплати праці з’явиться можливість за рік збільшити зарплату в Україні у 2-2,5 рази", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.