Територію Київського вокзалу в Москві перевірили: вибуху не буде

Повідомлення про загрозу вибуху на Київському вокзалі в Москві виявилося помилковим, повідомило РІА "Новости" джерело в столичних правоохоронних органах.

"Після того, як невідомий подзвонив до міліції за телефоном "02" і сказав, що вокзал замінований, пасажири були евакуйовані, кінологи з собаками обстежили територію, інформація не підтвердилася", - сказав співрозмовник агентства, наголосивши, що ведеться пошук злочинця.

"Потяги приходять і йдуть за розкладом", - додав він.