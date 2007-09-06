Територію Київського вокзалу в Москві перевірили: вибуху не буде
21:55, 06 вересня 2007Суспільство
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Міліція шукає злочинця
Повідомлення про загрозу вибуху на Київському вокзалі в Москві виявилося помилковим, повідомило РІА "Новости" джерело в столичних правоохоронних органах.
"Після того, як невідомий подзвонив до міліції за телефоном "02" і сказав, що вокзал замінований, пасажири були евакуйовані, кінологи з собаками обстежили територію, інформація не підтвердилася", - сказав співрозмовник агентства, наголосивши, що ведеться пошук злочинця.
"Потяги приходять і йдуть за розкладом", - додав він.
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