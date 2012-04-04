Колишнього працівника СБУ знайшли мертвим у власному гаражі
20:20, 04 квітня 2012Суспільство
1529 0
35-річного рівнянина Юрія М. виявили мертвим в автомобілі «ВАЗ-2106».
Колишнього працівника Управління СБУ у Рівненській області знайшли мертвим на території гаражного кооперативу, що на вулиці Чехова в обласному центрі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в області Тамара Лисенко.
За її словами, колишнього працівника СБУ, 35-річного рівнянина Юрія М., знайшли мертвим в автомобілі «ВАЗ-2106».
Як сказала Т.Лисенко, стався нещасний випадок - водій прогрівав свою машину і заснув в автівці.
Попередня версія смерті - отруєння чадним газом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter