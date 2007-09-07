Погода на 8-12 вересня

8 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями, дощі, місцями сильні дощі, грози; у східній половині подекуди град, під час гроз шквали 15-20 м/с. У центральних та північних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, у східних областях, Криму та Приазов`ї 16-20°, у західних областях 6-11°; вдень 18-23°, у східній частині 24-29°, у західних та північних областях 12-17° (в Карпатах вночі 1-6°, вдень 4-9°).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 9-10 вересня буде хмарно з проясненнями, часом дощі (вдень 9 вересня в Карпатах та на Закарпатті місцями сильні дощі), 10 вересня у південній частині та східних областях - лише в окремих районах. В Україні, крім північної частини, подекуди грози. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, в Криму, Приазов`ї та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі в північній половині країни 7-12°, на решті території 10-15°, на узбережжі Криму до 19°; вдень 9 вересня в північній половині, 10 вересня в західних та північних областях 13-18°, на решті території 17-22°, 10 вересня на півдні Лівобережжя та в Криму до 25°.

11 вересня вночі у східних та місцями в північних областях, вдень на крайньому заході країни, 12 вересня вночі у західних областях, вдень на Правобережжі пройдуть дощі, місцями з грозами, на решті території без опадів. Температура вночі 6-12°, на півдні, а 11 вересня і на сході країни 9-15°; вдень у західних та північних областях 13-19°, на решті території 16-22°, у південній частині місцями 23-26°.

У м.Києві та області 8 вересня буде хмарна погода з проясненнями, пройдуть дощі, вдень сильні дощі, місцями по області грози. Вночі та вранці у Києві та місцями по області туман. Вітер північний, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 14-16°; по області вночі 10-15°, вдень 12-17°.

9-10 вересня утримається хмарна погода з проясненнями. Часом дощ (вдень 9 вересня невеликий). Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.

Вночі 11 вересня місцями невеликий дощ, вдень 12 вересня короткочасний дощ, місцями гроза, в решту часу без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.