Ющенко привітав військових розвідників

Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЮЩЕНКО привітав військовослужбовців, працівників і ветеранів військової розвідки з професійним святом.

“Ціную ваш високий професіоналізм та відданість справі, вагомий внесок у забезпечення захисту національних інтересів держави. Праця розвідника є почесною, високоінтелектуальною і вкрай необхідною суспільству”, - наголошується у вітанні глави держави, повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що військові розвідники й надалі примножуватимуть славні традиції своїх попередників і завжди пам’ятатимуть про свою високу місію.

“Нехай віра у щасливе майбутнє України додає вам сил і впевненості”, - наголосив у вітанні Президент України.

В.ЮЩЕНКО побажав військовослужбовцям, працівникам і ветеранам військової розвідки міцного здоров’я, благополуччя і життєвих гараздів.

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