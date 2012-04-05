ЗМІ: У Києві збираються продавати воду з бюветів

На I Київському інвестиційному форумі голова столичної міської державної адміністрації Олександр Попов підписав з потенційними інвесторами низку меморандумів про наміри.

Як повідомляє тижневик Weekly.ua, найгучнішими і найдорожчими були проекти будівництва біля селища Коцюбінське під Києвом інноваційного парку Bionic Hill, аналогічного російському «Сколково» (8 млрд. грн.), гілки метро на Троєщину (11,2 млрд. грн.), міжнародного ділового центру «Київ-Сіті» (16 млрд. грн.). Але найбільше рядових киян стосується порівняно дешевий проект (26,4 млн. грн.), який припускає доочищення артезіанської води з бюветів і продаж її по 50 коп. за літр.

«Не йдеться про передачу приватним інвесторам бюветів і введення оплати за бюветну воду, - відзначив начальник Головного управління комунального господарства КМДА Дмитро Новицький. - Ми пропонуємо створити мережу пунктів доочищення і реалізації питної води, яка налічуватиме 104 одиниці, в безпосередній близькості від бюветів. У людини буде вибір - узяти воду просто з бювету чи купити тут же дочищену. За нашими підрахунками, 5% киян користуватимуться такими послугами, а це 140 тис. чоловік».