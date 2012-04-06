Управління в'язниць розповість, що насправді було в скандальній колонії

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу у зв’язках із ЗМІ, громадськістю та міжнародного співробітництва Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається в повідомленні, сюжет щодо дій керівного складу установи по відношенню до ув’язнених був побудований на коментарях оперуповноваженого Калинівської ВК.

"Беручи до уваги факти, викладені в сюжеті, Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що оприлюднена таким чином інформація не відповідає дійсності" - наголошується у повідомленні.

Як зазначили у ДПтСУ, оперуповноважений Калинівської колонії, який став головним "героєм" сюжету, впродовж останнього часу характеризував себе на службі з негативного боку. «Підтримував неслужбові зв’язки із засудженими, про що неодноразово попереджався керівництвом. Однак висновків для себе не зробив, на заходи виховного характеру не реагував і його дисциплінарна поведінка погіршувалась», - йдеться в повідомленні.

Керівництвом установи було прийнято рішення про звільнення цього співробітника. Проте дізнавшись про такі наміри, він "пішов на лікарняний" і перебуває там протягом тривалого часу, додали в пенітенціарній службі.

«Приховавши ці факти від журналістів телеканалу "1+1", співробітник установи, знаючи, що "скандальна тема" може зацікавити ЗМІ, надав вигідну йому інформацію, намагаючись привернути увагу суспільства до своєї особи та розраховуючи таким чином повернути ситуацію на свою користь», - підкреслюється в повідомленні.

Для запобігання поширенню в ЗМІ та серед громадськості неправдивої інформації стосовно "фактів", викладених в сюжеті, керівництвом Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області буде проведена прес-конференція, де будуть надані обґрунтовані роз’яснення з даного питання.

Захід відбудеться в приміщенні Управління ДПтС України в Донецькій області 6 квітня об 11.00. Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефоном 099-489-91-69.