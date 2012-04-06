Російський експерт: харчові війни можуть спалахнути на будь-якому напрямку

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловила заступник директора - керівник Центру досліджень проблем країн ближнього зарубіжжя Російського інституту стратегічних досліджень Тамара Гузенкова.

«Мені здається, що ті аграрні й продуктові війни, які час від часу веде Росія, або точніше скандали, які відбуваються не тільки з Україною, а й іншими країнами СНД – Білоруссю, Молдовою, значною мірою пов'язані зі зміною позицій виробників сільгосппродукції у самій Росії», - сказала вона.

За її словами, склалася ситуація, коли країни СНД демпінгували зі своєю продукцією на російському ринку.

«Тиск місцевого російського виробника змушує російське сільськогосподарське лобі уважніше придивлятися до того, що приходить на російський ринок, і використовувати можливі порушення як важіль регулювання цього аграрного ринку», - сказала вона.

Т.Гузенкова не виключає, що в майбутньому складнощі можуть виникнути при поставках на російський ринок в українських виробників цукру, кондитерської продукції, м'яса птиці ат інших.

«Це може спалахнути на будь-якому напрямі. Поки що передумов немає і цілком можливо, що все буде спокійно», - сказала вона.