Кінопрокатна компанія B&H, в якій податківці провели обшук, дасть прес-конференцію

Кінопрокатна компанія B&H, щодо якої та її партнерів вчора податківцями було проведено серію обшуків та вилучень документів, проведе сьогодні о 15:00 прес-конференцію за адресою: кінотеатр «Кінопалац» (Київ, вул. Інститутська, 1), повідомили УНІАН в компанії.

"Ми надамо офіційні коментарі з приводу проведення податковою міліцією серії обшуків і вилучення документів та обладнання в офісі кінодистриб’ютерської компанії B&H, Кінопалац, Агенції Сінема, Кіноекспрес та студії дубляжу Le Doyen", - зазначається в повідомленні компанії.

*** ЗМІ повідомили, що вчора, 5 квітня, податкова міліція провела обшук в офісі студії кінодубляжу Le Doyen (дочірнє підприємство B&H), яка здійснює 60% усього дубляжу іноземних фільмів в Україні.

Постпродакшн студія Le Doyen - перша та єдина в Україні студія запису, обробки та зведення звуку у форматі Dolby Digital. 18 січня 2009 року Le Doyen була сертифікована компанією Dolby як студія категорії Dolby Premier. До цього в світі існувало лише 10 студій аналогічного класу.

Студійний комплекс містить в собі студію-кінотеатр Dolby Premier Mix, 5 студій для дублювання, монтажні кімнати для роботи зі звуком та відео.