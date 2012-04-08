Миколаївський спритник від кредиторів привласнив 1,7 млн вкладів

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що посадовець упродовж останніх шести років підробляв видаткові касові ордери та привласнював кошти спілки.

Органами прокуратури порушено дві кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) Кримінального кодексу України.