Могильов живе на одну зарплату та їздить на Лексусі

Така інформація міститься в декларації прем'єра автономії, повідомляється на сайті Ради міністрів АРК.

У власності А.Могильова знаходяться автомобіль Lexus ES-350 2007 року випуску з об'ємом двигуна 3499 куб. см., земельна ділянка площею 1060 квадратних метрів і гараж площею 30 кв. м.

На рахунках керівника уряду Криму в банках та інших фінансово-кредитних установах лежать 585 тис грн.

Дохід дружини А.Могильова склав в минулому році 298 тис грн від заняття підприємницькою діяльністю.

У власності дружини глави кримського уряду: дві ділянки площею 2800 і 2200 квадратних метрів, квартира в 128 кв. м., будинок у 100 кв. м., гараж 31,6 кв. м. іінша нерухомість площею 270 кв. м. На її рахунках - 226 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, А.Могильов керує Радміном Криму з листопада 2011 року,до цього він очолював Міністерство внутрішніх справ України.