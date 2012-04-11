В Україні відроджується ринок застав

Як зазначив міністр юстиції Олександр Лавринович, після кризового 2009 року, коли в Україні нотаріально було завірено рекордно низьку кількість договорів застав рухомого майна та застав нерухомого майна (іпотек), другий рік поспіль кількість цих договорів зростає у рази.

Так, у 2009 році нотаріусами було завірено лише 37,5 тис (з них 18,3 тис договорів застав майна та 19,3 тис – іпотечних договорів).

Проте вже у 2010 році нотаріусами було завірено майже 57 тис договорів застав. З них - договорів застав транспортних засобів та іншого майна – майже 30,5 тис, договорів іпотеки – майже 26,5 тис.

У 2011 році тенденція 2010 року набула ще більш динамічного характеру.

Як свідчить статистичний звіт за 2011 рік, нотаріусами було завірено понад 106 тис договорів про заставу рухомого та нерухомого майна. Цей показник майже вдвічі перевищує аналогічний показник 2010 року та майже втричі – показники кризового 2009 року.

Зокрема, торік в Україні було зареєстровано майже 69,5 тис договорів застав рухомого майна. При цьому найчастіше українці вдавалися до застав транспортних засобів, частка таких договорів складає майже 90 відсотків.

Крім того, протягом 2011 року в Україні було завірено понад 36,6 тис договорів іпотеки. З них договори іпотеки квартир та житлових будинків склали понад 23,2 тис.

Для порівняння, у 2007 році в Україні було завірено майже 500 тис договорів застав рухомого та нерухомого майна. З них понад 229 тис договорів - застав майна (позики, що забезпечуються майном або коштовностями) та понад 267 тис іпотечних договорів (позики, які надаються банками під заставу нерухомості: землі, виробничих та житлових будівель, споруд).

У 2008 році в Україні нотаріусами було завірено 361,5 тис договорів застав. З них понад 162 тис – застав майна та майже 199 тис – іпотечних договорів.