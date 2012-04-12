«Кіна» російською не буде мінімум до 2016 року

У середовищі патріотичної громадськості постанову Кабміну № 168 від 1 лютого 2012 називають не інакше, як «вбивцею україномовного кіно», пише «Сегодня».

Півтора місяці тому та ж громадськість була обурена виходом в прокат російською (і з українськими субтитрами) американського фільму «Примарний вершник-2».

Згідно зі статистикою, яку надала прес-служба Держкіно, за 2011 рік було видано 152 прокатних посвідчення іноземним фільмам, дубльованим українською, і 29 - фільмам з російським дубляжем; за перший квартал 2012-го - 49 посвідчень на український дубляж і 7 - на російську. Тобто ситуація після постанови ніяк не змінилася.

Крім того, прокатники стверджують, що «Примарний вершник-2» - це виняток, а абсолютна більшість фільмів з російським дубляжем - це немасове артхаусне кіно, яке дало не більше 1% від прокатного прибутку.

«У 2010-му були прийняті зміни до закону про кінематографію, якими фільми з українським дубляжем на п`ять років, з 2011-го до 2015-го, звільняються від сплати ПДВ. І виходить, що касовий фільм дешевше дублювати українською, ніж платити ПДВ », - пояснив гендиректор мережі кінотеатрів« Мультиплекс» Антон Пугач.

Наприклад відомий «Аватар» зібрав в Україні $7,7 млн, і 20% ПДВ від цієї суми - це $ 1,5 млн. А стандартна вартість дубляжу - $ 50 000. Тому природно, що дистриб`ютор вибрав другий варіант.