У Києві хочуть заборонити таксувати на дешевих авто

Верховна Рада готується розглянути законопроект "Про таксі", який зобов'яже таксистів працювати легально, встановлювати лічильники і проходити атестацію.

Новий закон висуне вимоги не тільки до водіїв-таксистів, а й до самих авто. На першому етапі вимоги будуть загальними: авто зобов'язане пройти техогляд, не бути старше 10 років і бути чотирьохдверним (джипи і "міні" не годяться), пише "Газета Киевская".

Але в перспективі, як сказав голова Профспілки таксистів України Василь Попик, для Києва можуть зробити обмеження авто за класом. Водіїв "Ланосів", "Лад" та "Шевроле Авео" (найпопулярніші нині авто серед столичних таксистів) відправлять "таксувати" в міста подрібніше, а в Києві цим бізнесом дозволять займатися лише власникам машин від D класу (Audi A4, BMW 3, Honda Accord, Ford Mondeo і т.п.) і вище.

Після прийняття всеукраїнського закону про таксі в кожному місті приступлять до затвердження місцевих "нюансів": виберуть єдиний колір таксі, дизайн "шашечок" на дахах і написи на кузовах. У столиці вже розробили програму "Київське таксі".

Як розповів її співавтор, заступник голови громадської ради при КМДА Андрій Антонюк, одноколірні таксі (ймовірно - зеленого кольору) в столиці почнуть їздити лише через кілька років, а поки необхідно легалізувати ринок.

За даними міськадміністрації, в Києві на сьогоднішній день працюють близько 20 тисяч таксистів, але тільки один з 20 працює "по-білому" - з реєстрацією у всіх необхідних органах та оплатою податків. Після впровадження програми, як прогнозують розробники, в столиці працюватимуть 14 тис. легальних таксистів, а місто отримуватиме щорічно 36 млн грн податків і зборів. Крім того, в Києві мають облаштувати спеціальні стоянки для таксі, де пасажир зможе гарантовано знайти машину.