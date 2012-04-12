Мажор, який вбив лікаря «Швидкої», вимагає від її мами мільйон гривень

Адвокати Павла Роскіна, який в Дніпропетровську в червні 2011 року на "Мерседесі" вбив лікаря швидкої допомоги Ірину Осятнік, подали на матір загиблої Наталію Дворську в суд і вимагають моральної компенсації у розмірі 1 мільйона гривень, повідомляє gorod.dp.ua.

Позов грунтується на тому, що мама загиблої в публікаціях ЗМІ розказала про його діагноз, який став причиною амністії. Жінка абсолютно розгублена. Що далі робити - вона не розуміє. Працюючи фельдшером на швидкій допомозі, вона ледве справляється з витратами на один суд, а тут ще другий. Загинула її єдина донька, а вбивця ще й вимагає від неї моральної компенсації. Жінка просить захисту у небайдужих людей, журналістів, політиків.

Нагадаємо, в червні 2011 в Дніпропетровську в автомобіль "Швидкої допомоги" врізався Мерседес, який порушив правила дорожнього руху. В результаті удару «Швидка» перекинулася, а лікар Ірина Осятнік вилетіла з машини. Вона померла в реанімації лікарні ім. Мечникова не приходячи до свідомості. У неї залишилася неповнолітня дочка.

"Швидка допомога" рухалася по головній дорозі, не порушуючи правил дорожнього руху, і не перевищуючи швидкості.

Водій «Мерседеса» 18-річний Павло Роскін - громадянин України, але вже 12 років має німецьку прописку і проживає в Німеччині. До Дніпропетровська приїхав провідати батька, взяв його машину, довіреності на яку в нього не виявилося. Права хлопець теж отримував в Німеччині.

Проти водія порушили кримінальну справу, проте в ході засідань Жовтневого районного суду з`ясувалося, що молодий чоловік настільки хворий, що закон звільняє його від кримінальної відповідальності за амністією. Амністію застосували через раптово поставлений діагноз - ювенальний ревматоїдний артрит. Прямо в залі суду Павла Роскіна звільнили з-під варти і відпустили.

«Довідки можна принести які завгодно. Я наполягала на проведенні незалежної експертизи, яка б проводилась не в Дніпропетровську, але мені відмовили», - повідомила мама загиблої Наталія Дворська.

За 16 засідань ні він, ні його родина - навіть не попросили вибачення у рідних загиблої. Позов сім`ї та інших потерпілих про відшкодування моральної шкоди суд теж відхилив. Сім`я загиблої Ірини Осятнік подала апеляцію до Дніпропетровського апеляційного суду.

Дніпропетровський апеляційний суд визнав ці вимоги обгрунтованими, їх підтримав і державний обвинувач, підкресливши, що судове слідство проведено не в повному обсязі. Тому вирок Жовтневого районного суду скасовано, і справу відправили на повторний розгляд у той же Жовтневий суд.