Пастор Аделаджа розкаже про своє ставлення до фільму «Код да Вінчі». Прес-конференція в УНІАН

14-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, під час якої пастор Сандей Аделаджа розкаже про своє ставлення до фільму «Код да Вінчі». Організатор прес-конференції – церква «Посольство Благословенного Царства Божого для всіх народів», за участю єпископа церкви Анатолія Белоножко та голови Духовної ради Софії Жукотанської (вул.Хрещатик 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.