У Волгоградській області виявлено класичну чуму свиней

Проби патологічного матеріалу підтвердили наявність збудника.

Спалахкласичноїчумисвинейвиявленоу Волгоградськійобласті (РФ).



Заінформацією обласноговетеринарногоуправління,вогнищезахворюваннязнаходитьсявособистомупідсобномугосподарствіселаСеменівкаКамишинськогорайону.Пробипатологічногоматеріалупідтвердилинаявністьзбудника.



Нав'їзді тавиїзді зселаСеменівкавстановленийкарантиннийпост.Проведенавимушенаімунізація.



Узоні загроження -нахуторіКалинівкаівселіУсть-Грязнуха- чисельністьпоголів'я595голів.Заходівз відчуженняпоголів'явзазначенихнаселенихпунктахпроводити непланується.

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