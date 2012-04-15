У Волгоградській області виявлено класичну чуму свиней
17:34, 15 квітня 2012Суспільство
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Проби патологічного матеріалу підтвердили наявність збудника.
Спалахкласичноїчумисвинейвиявленоу Волгоградськійобласті (РФ).
Заінформацією обласноговетеринарногоуправління,вогнищезахворюваннязнаходитьсявособистомупідсобномугосподарствіселаСеменівкаКамишинськогорайону.Пробипатологічногоматеріалупідтвердилинаявністьзбудника.
Нав'їзді тавиїзді зселаСеменівкавстановленийкарантиннийпост.Проведенавимушенаімунізація.
Узоні загроження -нахуторіКалинівкаівселіУсть-Грязнуха- чисельністьпоголів'я595голів.Заходівз відчуженняпоголів'явзазначенихнаселенихпунктахпроводити непланується.
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