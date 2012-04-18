МВФ прогнозує, що Білорусь буде «лідером» за рівнем інфляції

Про це йдеться в оновленій доповіді фонду «Перспективи розвитку світової економіки» (World Economic Outlook), який має в своєму розпорядженні УНІАН.

У ряді країн СНД, які згадуються в прогнозі МВФ, Білорусь за очікуваним рівнем інфляції займає перше місце. Навіть у середньоазіатських державах, які не можуть похвалитися особливою економічною стабільністю, справи йдуть краще. Приміром, прогнозована цього року інфляція в Узбекистані - 11%, в Таджикистані - 9%. У найближчих сусідів ці показники ще менші.

Так, інфляція в Україні, за оцінками МВФ, складе 7,9%, у Росії - 6,2%. У Латвії інфляції складе 2%, у Польщі її рівень не перевищить 3,2%, у Литві - 3,3%.

МВФ також чекає зростання ВВП Білорусі в межах 3% в 2012 році, порівняно із зростанням 5,3% у 2011 році. За прогнозом експертів МВФ, у 2013 році ВВП Білорусі зросте на 3,3%, а в 2017 році — на 5%.

Довідка УНІАН. Згідно з офіційним прогнозом влади Білорусі, в 2012 році ВВП має збільшитися на 5,0-5,5%, а зростання цін не перевищить 19-22%.