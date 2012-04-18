За рік українська економіка впала на 1,1%
22:22, 18 квітня 2012Суспільство
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В Україні спад промислового виробництва в березні 2012 року порівняно з березнем 2011 року становив 1,1%.
За березень економіка України продемонструвала спад
Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.
За даними Держстату, в січні-березні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,9%, у березні 2012 року проти лютого – 9,8%.
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