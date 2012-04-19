На Тернопільщині зґвалтували і вбили 79-річну жінку

16:19, 19 квітня 2012
Суспільство
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Злочин стався вночі в одному із сіл Козівського району.

Іван Мельничук прокурор тернопільської області

«Там по ночах якась людина ходила попід хатами, люди боялися виходити. Зараз з’ясовуватимемо у сільського голови, чи знав він про це, і якщо люди так боялися, то чому про це не повідомили в правоохоронні органи», –  розповів кореспонденту УНІАН прокурор області Іван Мельничук.

За його даними, зараз у правоохоронців є четверо підозрюваних. Тривають слідчі дії. За фактом убивства порушено кримінальну справу.

 

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