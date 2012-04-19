На Тернопільщині зґвалтували і вбили 79-річну жінку

«Там по ночах якась людина ходила попід хатами, люди боялися виходити. Зараз з’ясовуватимемо у сільського голови, чи знав він про це, і якщо люди так боялися, то чому про це не повідомили в правоохоронні органи», – розповів кореспонденту УНІАН прокурор області Іван Мельничук.

За його даними, зараз у правоохоронців є четверо підозрюваних. Тривають слідчі дії. За фактом убивства порушено кримінальну справу.