На Тернопільщині зґвалтували і вбили 79-річну жінку
16:19, 19 квітня 2012Суспільство
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Злочин стався вночі в одному із сіл Козівського району.
Іван Мельничук, прокурор тернопільської області, пообіцяв розібратись
«Там по ночах якась людина ходила попід хатами, люди боялися виходити. Зараз з’ясовуватимемо у сільського голови, чи знав він про це, і якщо люди так боялися, то чому про це не повідомили в правоохоронні органи», – розповів кореспонденту УНІАН прокурор області Іван Мельничук.
За його даними, зараз у правоохоронців є четверо підозрюваних. Тривають слідчі дії. За фактом убивства порушено кримінальну справу.
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