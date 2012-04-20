Російські ревізори знову їдуть куштувати український сир

Фахівці Росспоживнагляду 23 квітня перевірять український сирзавод «Дубномолоко».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив глава Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко.

«Ми перевірили три українські заводи. Наступного тижня у понеділок виїдемо на «Дубномолоко», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

П.Порошенко повідомив, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким заборонено експорт продукції в РФ.

«Ми домовилися про графік подальших перевірок. Наступного тижня «Дубномолоко» має прийняти відповідну делегацію російської сторони», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що після того, як Україна буде готова прийняти інспекції на інших підприємствах, туди також прибудуть російські фахівці.