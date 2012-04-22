Оральні контрацептиви будуть тільки за рецептом

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на представників МОЗ Білорусі, «кожна жінка унікальна, контрацептивів на білоруському фармринку представлено дуже багато, тому ці препарати має призначати лікар, а не сусідка, сестра чи подруга».

У МОЗ Білорусі пояснюють такий крок тим, що оральні контрацептиви належать до розряду гормональних, і у разі неконтрольованого прийому можуть викликати негативні наслідки, починаючи від зміни ваги і закінчуючи раком молочної залози.