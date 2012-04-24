Донецький шахрай виманював гроші в громадян, сидячи у в'язниці

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції.

У повідомленні зазначили, що останнім часом на території міста почастішали випадки шахрайства по телефону. Невідомі телефонують на домашні телефони громадянам і, представляючись працівниками правоохоронних органів, повідомляють, що їхні родичі затримані за скоєння злочину. Натомість за звільнення останніх від кримінальної відповідальності вимагають гроші.

Так, у квітні в Кіровський райвідділ міліції звернулися відразу дві жінки, котрі заявили про такі факти. В обох випадках невідомі зловмисники дзвонили серед ночі – близько 2-ї години. Спочатку в трубці міського телефону лунав плачучий голос, який твердив «мамо, матусю», а потім в розмову вступав чоловік і, видаючи себе за слідчого, вимагав гроші. Звичайний тариф вимагача був близько 10 тис. грн.

Поки батьки збирали гроші, зловмисник викликав таксі і просив водія забрати за вказаною адресою гроші і перевезти їх в інше місце. Жінки передавали пакет з грошима таксисту, що під'їхав, якого клієнт зобов'язував перерахувати купюри. Аби водій не ставив зайвих запитань, йому виплачували гонорар – близько 500 грн, які замовник дозволяв брати із загальної суми.

У злочинній схемі фігурант задіював ще двох людей, за допомогою яких гроші надходили спочатку на електронні рахунки, а потім по мірі потреби – особисто йому у вигляді готівки.

Оперативникам вдалося викрити зловмисника по гарячих слідах. Після розшукової роботи вони вийшли на підозрюваного, котрий, як виявилося, знаходиться в місцях позбавлення волі.

Проти чоловіка порушено кримінальну справу, передбачену ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, скоєне повторно, або за попередньою змовою осіб, або таке, що заподіяло значні збитки потерпілому).