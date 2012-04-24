Цушко взявся за перевірку жадібних готелів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін.

«Наше завдання перевірити обгрунтованість ціни нічлігу одномісного, двомісного, тримісного номера в тих готелях, де передбачається розміщення уболівальників. Ціна має бути адекватною і відповідати європейському рівню. Оскільки зараз пішли скарги про те, що нібито в нас ціни на готельний номер набагато вищі, ніж в Європі», - сказав він.

Р.Кузьмін уточнив, що перевірка стосуватиметься готелів усіх категорій у цих містах.

За словами першого заступника голови АМКУ, якщо комітет виявить факти монопольного становища готелів на ринку, до них можуть застосовуватися штрафи в розмірі 10% від річного обороту.

«Приміром, якщо готель один біля стадіону, від цього готелю кілометрів 100-150 до іншого готелю, то в нас є всі підстави визнати цей готель таким, що займає монопольне становище. Якщо ми не бачимо застосування нашого (антимопонольного) законодавства, то ми інформуємо органи влади або комітет про те, що ціна завищена на готельні послуги, приведіть у відповідність, щоб не було скарг з боку європейських уболівальників», - пояснив він.

Р.Кузьмін повідомив, що комітет також має намір перевірити готелі, розташовані на автотрасах, які ведуть до міст, що приймають Євро-2012.

За його словами, до 1 червня цього року комітет має намір закінчити перевірку і представити висновки розслідування.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, уряд зробить все необхідне для зниження цін на готелі під час чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Він зазначив, що як крайній захід може бути впроваджене державне регулювання на надання готельних послуг на той час, коли проходитиме чемпіонат Євро-2012.

Очолює Антимонопольний комітет України Василь Цушко.