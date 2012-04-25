Троє забили пенсіонера на смерть за каструлі та чайник

23 квітня вони вбили 84-річного пенсiонера, викравши в нього 5 каструль, чайник, бідон та 4 листів металу. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Зловмисники пізно вночі, перебуваючи в станi алкогольного сп'янiння, з метою викрадення металевих виробiв проникли на територiю приватного домоволодiння пенсіонера. Господар оселі почув, що у дворі хтось є, вийшов на подвiр'я.

Молодики побили потерпiлого, спричинивши пенсіонеру смертельні тiлеснi ушкодження.

«Пiсля цього зловмисники забрали 5 каструль, бідон, чайник та 4 металевих листи. Збиток - 1 800 гривень. Наразі, викрадене – вилучене», - наголошується у повідомленні ВЗГ.

За цим фактом слідчим відділом П'ятихатського райвідділу міліції були порушені кримінальні справи за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та за ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України.