«АрселорМіттал Кривий Ріг» пропонує працівникам звільнитися добровільно

Про це повідомляється в прес-релізі АМКР, розміщеному на сайті підприємства.

Згідно з прес-релізом, програма передбачає виплату компенсаційного пакета певним категоріям працівників при звільненні з підприємства за власним бажанням.

Перший етап програми пройде з 23 квітня по 31 травня 2012 р., другий етап програми добровільного звільнення в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» цього року пройде з 20 серпня по 28 вересня.

Програму добровільного звільнення розроблено з метою зменшення управлінських рівнів на підприємстві, зниження загальної кількості керівників, фахівців, службовців і адміністративно-господарського персоналу. В рамках програми добровільного звільнення працівникам запропоновано скористатися однією з трьох схем виплат компенсації залежно від категорії, до якої належить співробітник. При цьому розмір компенсації буде не більше 35 тис. грн для робітників і не більше 60 тис. грн для службовців і керівників.

Для працівників, які досягли пенсійного віку й отримують пенсію за віком, а також для працівників, які згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії визнані непрацездатними (інваліди 1-ї або 2-ї групи), й співробітників, які мають медичні протипоказання для продовження роботи за професією, розмір компенсації при звільненні не перевищуватиме 30 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2007 році одним із перших в Україні ввело Програму добровільного звільнення, яка передбачає виплату компенсацій працівникам, які прийняли рішення звільнитися з підприємства.

За цей період для виплати компенсації співробітникам при звільненні було виділено 951,9 млн грн.

У 2007-2011 рр. на підприємстві було прозоро проведено 9 етапів, а умовами програми скористалися 19 634 працівники підприємства. Серед тих, хто скористалися програмою добровільного звільнення – 10 231 працівник, який досяг пенсійного віку. Це становить близько 52,1% від загальної кількості звільнених за програмою добровільного звільнення. При цьому більше половини з числа тих, хто вирішив добровільно залишити підприємство, – це співробітники, які належать до категорії адміністративно-господарського персоналу.