У нічному клубі Львова міліціонери катували людей

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 25 квітня близько 20.00 на особистий прийом до начальника обласної міліції Олександра Рудяка прийшли журналісти програми «ПРАВОкація», що виходить на телеканалі ЗІК. Вони надали інформацію про те, що працівники Управління УДО у Львівській області 21 квітня близько 5.00 у розважальному закладі катували відвідувачів.

За викладеними фактами було терміново проведено нараду за участю О.Рудяка та прокурора Львівської області Олега Василенка. На підставі зібраних матеріалів перевірки прокурор області прийняв рішення про порушення кримінальної справи. Затримано працівників УДО у Львівській області, які є причетними до скоєння цього злочину. Прокуратура Львівської області проводить слідство.

«За розпорядженням начальника ГУ МВС України у Львівській області негайно розпочато службове розслідування цієї справи. До Міністерства внутрішніх справ України подано клопотання щодо звільнення з органів внутрішніх справ України міліцейських керівників, а саме - начальника Управління Державної служби охорони у Львівській області полковника міліції Скорнякова Олександра Борисовича та начальника Сихівського райвідділу Львівського міського управління полковника міліції Гимона Ігоря Нестеровича», - зазначається у повідомленні ВЗГ.

З метою об’єктивного службового розслідування цієї справи міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко направив до Львова групу працівників МВС, до складу якої увійшли представники Департаменту внутрішньої безпеки, Інспекції з особового складу та Департаменту Державної служби охорони.

Працівники міліції Львівської області вирішили зібрати для потерпілих кошти, необхідні на лікування.

Результати матеріалів службового розслідування будуть оприлюднені сьогодні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, відомство порушило кримінальну справу стосовно 6 працівників УДО при ГУ МВС України у Львівській області за побиття громадян.

«21 квітня вказані правоохоронці, прибувши на виклик до одного із закладів громадського харчування міста Львова, вчинили дії, що явно виходять за межі наданим їм прав та службових повноважень, а саме застосували фізичне насильство до двох відвідувачів закладу, в результаті чого останніх госпіталізовано», - повідомляє прокуратура.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством).

Провадження досудового слідства доручено слідчому відділу слідчого управління прокуратури Львівської області.