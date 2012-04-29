"Пологівський маньяк" знову потрапив до суду за вбивство

Т. упродовж 1984-2005 років скоїв 55 особливо тяжких злочинів (вбивств, замахів на вбивства, зґвалтувань та замахів на зґвалтування) на території Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Установлено, що вказана особа у вересні 2004 року вчинила у м. Пологи Запорізької області вбивство, поєднане із зґвалтуванням, неповнолітньої С. Однак внаслідок вчинення працівниками правоохоронних органів Запорізької області службових злочинів до кримінальної відповідальності був незаконно притягнутий та засуджений громадянин Д., який відбув у місцях позбавлення волі сім з половиною років. Завдяки вжитим Генеральною прокуратурою України заходам незаконний вирок стосовно Д. скасовано та його звільнено з-під варти.

27 квітня 2012 р. кримінальна справа за обвинуваченням Т. у вчиненні вбивства неповнолітньої С. за п.п. 10,13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України направлена до суду для розгляду по суті.

За вчинення інших злочинів Т. раніше засуджено до довічного позбавлення волі, йдеться в повідомленні.

Стосовно працівників правоохоронних органів Запорізької області, які вчинили протиправні дії по відношенню до громадянина Д., Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу. Розслідування у ній триває.