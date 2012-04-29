Погода на завтра

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 13-18°, у західних та східних областях місцями 10-15°; вдень 25-30°; в гірських районах вночі 9-14°, вдень 16-21°.

У Києві та області буде ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 25-30°. По м. Києву температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

29 квітня температура води в Чорному та Азовському морях становить 13-16°, біля Мисового 9°.