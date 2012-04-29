Погода на завтра
13:55, 29 квітня 2012Суспільство
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30 квітня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде ясна без опадів погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
|У Києві температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.
У Києві та області буде ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 13-18°, вдень 25-30°. По м. Києву температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.
29 квітня температура води в Чорному та Азовському морях становить 13-16°, біля Мисового 9°.
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